Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Einbrecher im Karl-Kellner-Ring und der Colchester-Anlage unterwegs +

Dillenburg (ots)

--

Wetzlar: Reinigung und Verkaufshütte durchwühlt -

Unbekannte Diebe trieben in der vergangenen Nacht im Karl-Kellner-Ring und in der Colchester-Anlage ihr Unwesen. In der Zeit von 16.00 Uhr und 08.30 Uhr verschafften sie sich im Karl-Kellner-Ring gewaltsam Zutritt zu einer Reinigung und suchten nach Beute. Nach einer ersten Einschätzung der Betreiber erbeuteten sie Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Die Einbruchschäden summieren sich auf rund 1.200 Euro. Unweit des Karl-Kellner-Ringes, in der Colchester-Anlage auf der anderen Lahn-Seite, brachen Diebe in die Verkaufshütte des dortigen Biergartens ein. Auch hier suchten die Einbrecher nach Beute und ließen eine geringe Menge an Kleingeld mitgehen. Gegen 05.20 Uhr lösten die Täter den Einbruchalarm an der Hütte aus. Hinweise zu den Einbrechern nehmen die Ermittler der Kripo in Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell