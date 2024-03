Polizei Gütersloh

POL-GT: Ladendiebe festgenommen und in Untersuchungshaft

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Dienstagnachmittag (19.03., 16.35 Uhr) gelang es zwei Ladendiebe an einem großen Lebensmittelmarkt an der Hans-Böckler-Straße vorläufig festzunehmen. Den Erkenntnissen nach füllte das Duo zunächst zwei Einkaufswagen komplett mit hochwertigen Artikeln. Anschließend verließen beide den Markt durch eine Notausgangstür. Da Ladendetektive die Tathandlungen der Diebe bereits im Visier hatten und parallel die Polizei verständigten, lief das Duo den Beamten am Notausgang in die Arme.

Bei den Ladendieben handelte es sich um einen 33-jährigen, georgischen Staatsangehörigen sowie einen 44-jährigen Mann aus Dortmund. Beide wurden vorläufig festgenommen. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein, so dass die Staatsanwaltschaft Bielefeld in der Folge Anträge auf Untersuchungshaft stellte. Ein Haftrichter am Amtsgericht Bielefeld kam dem nach und verkündete am heutigen Mittwoch die Haftbefehle.

