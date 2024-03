Polizei Gütersloh

POL-GT: Auseinandersetzung auf der Ringstraße

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am heutigen Mittwochmorgen (20.03., 05.50 Uhr) wurde die Polizei über eine Auseinandersetzung im Bereich Ringstraße/ Auf der Howe in Kenntnis gesetzt.

Den Ermittlungen zufolge befand sich ein 60-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück zu Fuß auf der Ringstraße in Richtung Bahnhof. Im Bereich der Einmündung Auf der Howe sprachen zwei bislang unbekannte Männer den 60-Jährigen an. Kurz darauf forderten die Männer die Herausgabe von Bargeld und sollen mit einem Baseballsachläger gedroht haben. Ohne weitere Forderungen schlug ein Täter den Mann mit dem Schläger. Anschließend flüchteten beide Täter zu Fuß in Richtung Brentanostraße.

Der Beschreibung nach waren beide Täter zwischen 1,75 - 1,80 Meter groß mit schlanker Statur und südländischem Aussehen. Beide waren zwischen 25 - 30 Jahre alt. Ein Täter war dunkel gekleidet. Der andere trug zu einer dunklen Hose einen hellgrauen oder weißen Kapuzenpullover.

Die Polizei Gütersloh sucht weitere Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall auf der Ringstraße machen? Wer kann Hinweise auf die beschriebenen Täter geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

