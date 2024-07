Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: e-Scooter geklaut + Tür aufgebrochen

Dillenburg (ots)

Sinn- e-Scooter geklaut

Aus einer Garage in der Herborner Straße stahlen Unbekannte einen E-Scooter. Im Zeitraum, zwischen Sonntag (28.07.2024), 21:00 Uhr und Dienstag (30.07.2024), 14:00 Uhr öffneten die Diebe die unverschlossene Tür zur Garage und begaben sich hinein. Aus dieser stahlen sie sodann den 1.500 Euro teuren schwarzen E-Roller des Herstellers Kukirin. An diesem war das Versicherungskennzeichen 477 HSR / 2024 angebracht. Seitlich auf dem Trittbrett befindet sich blau leuchtend der Name des Geschädigten. An der Lenkstange war ein auffälliger Hacken für eine Tasche und ein Aufkleber G2 Master angebracht. Der Roller hat 10 Zoll Räder und Scheibenbremsen mit orangefarbenen Applikationen. Wer kann Hinweise zu den unbekannten Dieben oder zum Verbleib des Rollers geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Herborner Polizei unter der Telefonnummer 02772/ 47050 zu melden.

Herborn-Hörbach: Tür aufgebrochen

Unbekannte sind in eine Wohnung in der Herborner Straße eingebrochen. Nachdem sie die Tür zum separaten Wohnraum des Einfamilienhauses aufgebrochen hatten, begaben sie sich in die kleine Wohnung. In dieser stellten sie alle Platten des Herds an. Derzeit ist noch nicht bekannt, ob aus der Wohnung etwas gestohlen wurde. Der Schaden an der Tür wird mit 40 Euro beziffert. Wer kann Hinweise zu den Unbekannten geben, die zwischen 14:00 Uhr am Sonntag (28.07.2024) und 13:30 Uhr am Dienstag am Werk waren, geben? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn, Telefonnummer 02772/ 47050.

