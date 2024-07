Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: in Imbisswagen eingebrochen + mehrere zehntausend Euro Schaden nach Einbruch + Seat touchiert

Dillenburg (ots)

Wetzlar- in Imbisswagen eingebrochen

Zwischen Sonntag (28.07.2024), 15:00 Uhr und Montag (29.07.2024), 10:40 Uhr brachen Unbekannte den Imbisswagen auf dem Jysk-Parkplatz in der Braunfelser Straße auf. Aus dem Inneren des Foodtrucks stahlen sie Getränke und Essen. Der Schaden wird mit 130 Euro beziffert. Zeugenhinweise erbittet die Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer 06441/918-0.

Leun- mehrere zehntausend Euro Schaden nach Einbruch

Unbekannte brachen in den Bistro-Pavillon im Röntgenweg ein. Sie hebelten die Eingangstür der Gaststätte auf und gelangen so in den Innenraum. Die Diebe durchwühlten den Thekenbereich und stahlen die Tageseinnahmen. Weiterhin stahlen sie eine Musikanlage und brachen einen Spielautomaten auf. Einen zweiten Automaten trugen sie aus der Gaststätte heraus und brachen ihn auf einem Nachbargelände auf. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden mit rund 34.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Langfingern, die zwischen 23:15 Uhr am Sonntag (28.07.2024) und 08:25 Uhr am Montag (29.07.2024) zuschlugen geben können, werden gebeten, sich mit der Wetzlarer Polizei unter der Telefonnummer 06441/918-0 in Verbindung zu setzen.

Herborn: Seat touchiert

500 Euro wird die Reparatur des Schadens an einem Seat kosten, den ein Unbekannter hinterließ. Der silberne Leon stand vom 22.07.2024, 06:00 Uhr bis zum 26.07.2024, 14:00 Uhr auf dem Parkplatz in der Dr.-Siegfried-Straße. In diesem Zeitraum touchierte der Unbekannte offenbar beim Ein- oder Ausparken den Seat an der rechten hinteren Fahrzeugseite. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Polizeistation in Herborn unter der Telefonnummer 02772/ 47050.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

