POL-LDK: + Müll bei Altenkirchen entsorgt + Tür an Polizeiposten beschmiert + Lexus beschädigt + Unfallfluchten in Aßlar und Oberbiel +

Hohenahr-Altenkirchen: Garagenmüll entsorgt? -

Nachdem Unbekannte im Feld bei Altenkirchen illegal Müll entsorgten, bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Am Samstag entdeckte ein Passant in der Verlängerung des Birkenwegs, kurz vor der Landstraße, einen größeren Müllberg. Neben Autoreifen, Kunststoffstoßstangen, Kleidung und anderem Müll entsorgten die Unbekannten dort auch einen rotfarbenen Lenkbob für Kinder. Die Polizei sucht nun Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zur Herkunft des Mülls machen? Wer hat die Täter beim Entladen am Feldweg in der Verlängerung des Birkenwegs beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Haiger: Polizeiposten beschmiert -

Auf der Tür des Polizeiposten in der Burgstraße ließen Unbekannte Schmierereien zurück. Vermutlich mit einem Wasserfesten Filzer verewigten sich die Täter auf der Eingangstür. Die Kosten zum Entfernen der Schmierereien können noch nicht beziffert werden. Hinweise zu den Tätern nehmen die Ordnungshüter der Polizeistation in Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Breitscheid - Erdbach: Lexus beschädigt -

Auf rund 2.500 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein Unbekannter an einem in der Straße "Talblick" geparkten Pkw zurückließ. Der graue Lexus parkte am Montagmorgen, zwischen 07.30 Uhr und 07.45 Uhr in Höhe der Hausnummer 18. Die Täter zerkratzten Fahrer- und Beifahrerseite und verschütteten eine unbekannte braune Flüssigkeit über den Wagen. Hinweise zu den Tätern nehmen die Ermittler der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Aßlar: Daimler touchiert und geflohen -

In der Straße "Wolfskammer" beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer eine dort geparkte schwarze C-Klasse. Der Benz stand gegenüber der Hausnummer 2, entgegen der Fahrtrichtung. Vermutlich beim Vorbeifahrern prallte der Flüchtige mit seinem Wagen gegen die Beifahrerseite. Die Reparatur der Kratzer am Kotflügel und an der Beifahrertür wird etwa 1.000 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Solms-Oberbiel: Unfallflucht in der Grundstraße -

Im Zeitraum von Freitagabend, gegen 19.30 Uhr bis Samstagnachmittag, gegen 16.50 Uhr parkte vor der Hausnummer 24 ein grauer Ford C-Max. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte ein flüchtiger Unfallfahrer den Ford am Heck und ließ dort einen Blechschaden in Höhe von rund 4.000 Euro zurück. Am Unfallort blieb die Radzierblende eine Skodas zurück. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Polizei in Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

