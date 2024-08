Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Nach Unfallfluchten in Haiger Zeugen gesucht + Imbiss aufgebrochen + In Wohnung eingestiegen +

Dillenburg (ots)

Haiger: Unfallflucht in der Allendorfer Straße -

Auf rund 1.000 Euro schätzt die Polizei den Blechschaden, den ein unbekannter Unfallfahrer an einem weißen Audi A1 zurückließ. Der Audi parkte am Donnerstag, zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 12. Der Flüchtige prallte mit seinem Wagen gegen das Heck des A1 und ließ an der Stoßstange Kratzer und Dellen zurück. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nehmen die Ermittler der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Haiger: Polizei fahndet nach silberfarbener C-Klasse -

Eine Verkehrsunfallflucht am Dienstagabend in der Mittelstraße beschäftigt die Dillenburger Ordnungshüter. Gegen 18.20 Uhr schreckte ein Anwohner aufgrund eines lauten Knalles auf und schaute nach dem Rechten. Hier erkannte er eine silberfarbene C-Klasse, die in Richtung Wachenbergstraße davonfuhr. Zuvor war der Fahrer des Benz beim Vorbeifahren gegen einen in Höhe der Hausnummer 1 geparkten grauen VW Caddy geprallt und hatte einen Blechschaden von rund 3.000 Euro verursacht. Der Benz muss ebenfalls einen erheblichen Blechschaden aufweisen. Zeugen, die weitere Angaben zu der silberfarbenen C-Klasse machen können oder denen in diesem Zusammenhang ein entsprechendes Fahrzeug mit einem frischen Unfallschaden auffiel, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Diebe an der Kanustation -

Auf die Wertsachen aus dem Imbiss eines Kanu-Verleihs hatten es Diebe in der Straße "Eiserne Hand" abgesehen. Zwischen Dienstagabend, gegen 20.30 Uhr und Mittwochmorgen, gegen 07.00 Uhr hebelten die Täter die Tür des Imbisses auf und ließen knapp 200 Euro Bargeld mitgehen. Die Aufbruchschäden summieren sich auf etwa 150 Euro. Hinweise zu den Einbrechern nehmen die Ermittler der Kripo Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar-Garbenheim: Wohnungseinbruch -

Im Laufe der zurückliegenden Tage drangen Diebe in ein Haus in der Straße "Am Steinacker" ein. Die Einbrecher verschafften sich Zutritt zu dem Haus und durchwühlten Schränke und Kommoden. Nach einer ersten Einschätzung fielen ihnen Schmuck und Uhren von noch nicht bekanntem Wert in die Hände. Zeugen, die die Täter im Zeitraum vom 30.07.2024 (Dienstag), gegen 16.30 Uhr bis zum gestrigen Dienstag in der Straße "Am Steinacker" beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell