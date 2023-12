POL-MA: Mannheim/Ludwigshafen: Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbild nach entwichenem Strafgefangenen

Heidelberg (ots) - Am Mittwoch, in der Zeit von 14:50 Uhr bis 18:55 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter oder Täterinnen gewaltsam Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Danziger Straße. Hierzu begaben sich der oder die unbekannten Täter auf den Balkon der Wohnung und hebelten die Balkontür auf. Im dahinter liegenden ...

mehr