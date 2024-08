POL-LDK: + Einbrecher im Schnäppchenmarkt + Grabstein in Bonbaden beschädigt +

Dillenburg (ots) - -- Wetzlar-Niedergirmes: Heute in den frühen Morgenstunden (08.08.2024) versuchten Unbekannte den Geldautomaten am Rewe-Markt in der Naunheimer Straße aufzusprengen. Gegen 04.40 Uhr schreckte Anwohner ein lauter Knall auf. Die Täter hatten an dem in die Fassade des Gebäudes eingelassenen Automaten ein bisher nicht bekanntes Sprengmittel zur ...

mehr