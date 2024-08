Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Sieben E-Bikes aus Wetzlarer Fahrradgeschäft gestohlen+Gebäudewand beschädigt und geflüchtet

Dillenburg (ots)

Wetzlar: E-Bikes gestohlen

Auf sieben E-Bikes im Wert von 40.000 Euro hat es ein Unbekannter in einem Fahrradgeschäft im Kerl-Kellner-Ring abgesehen. Der Tatverdächtige verschaffte sich am Samstag (10. August) gegen 04.00 Uhr über eine Scheibe gewaltsam Zutritt in den Verkaufsraum. Anschließend brachte er bis 07.00 Uhr sieben Räder und sieben Ladegeräte nach draußen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Bikes und das Zubehör in ein größeres Fahrzeug, einen Anhänger oder ein Transporter verladen worden sind . Der Tatverdächtige ist schlank, hat einen gepflegten Vollbart und kurze dunkle Haare. Er trug eine dunkle Jacke und eine helle Hose. Wem ist am Samstag zwischen 04.00 und 07.00 Uhr in und um das Geschäft herum etwas Verdächtige aufgefallen? Hinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei in Wetzlar unter 06441/918-0 entgegen.

Wetzlar: Gebäudewand beschädigt

Einen Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, nachdem er in der Bahnhofstraße /Ecke Lahngärten in Niedergirmes eine Hauswand touchierte. Die Polizei geht derzeit, davon aus, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein größeres Fahrzeug bzw. einen LKW handeln könnte. Zeugen, die den Unfall zwischen Samstag (20. Juli) und Freitag (26. Juli) beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wetzlar unter 06441/918-0 in Verbindung zu setzen.

