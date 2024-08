Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Schwere Kopfverletzung nach Auseinandersetzung in Haiger+Einbruch in Aßlarer Stadthalle gescheitert+Hakenkreuz an Schule in Eibelshausen geschmiert

Dillenburg (ots)

Haiger: Schwerere Gesichtsverletzung nach Auseinandersetzung - Zeugenaufruf

Nach einer Auseinandersetzung in der Friedhofsweg sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Im Rahmen des Open-Air-Festivals "Haiger Live" gerieten in der Nacht von Freitag auf Samstag (10. August) zwei Personengruppen in verbale Streitigkeiten. Gegen 00.50 Uhr trafen dann an der alten Bahnstrecke beim Viadukt in der Friedhofsweg ein 19-jähriger aus Haiger in Begleitung mit einer 19-Jährigen Freundin aus der einen Gruppe erneut auf die andere Personengruppe. Plötzlich schlug ein Unbekannter dem 19-Jährigen mitten ins Gesicht. Dabei erlitt dieser eine schwerere Kopfverletzung, die in einem Krankenhaus stationär behandelt werden musste. Die Ermittlungen führten bisher zu einem 17-jährigen Tatverdächtigen und dauern derzeit an. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Dillenburg unter 02771/907-0 in Verbindung zu setzen.

Aßlar: Einbruch in Stadthalle scheitert

Die Stadthalle in der Mühlgrabenstraße geriet in den letzten Tagen in den Fokus von Einbrechern. Die Unbekannten verschafften sich Zugang in das Foyer der Stadtverwaltung. Anschließend versuchten sie die Tür zur Stadthalle aufzuhebeln. Der misslungene Einbruch ereignete sich zwischen 14.00 Uhr am Freitag (09. August) und 10.30 Uhr am Dienstag (12. August). Zeugen, die dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wetzlar unter 06441/918-0 in Verbindung zu setzen.

Eschenburg: Hakenkreuz an Schulgebäude geschmiert

In der Nacht von Montag (12. August) auf Dienstag (13. August) randalierten Unbekannte auf dem Schulhof in der Straße "Am Holderberg" in Eibelshausen. Der Hausmeister stellte die Schäden und Farbschmierereien am Dienstag gegen 07.00 Uhr fest. Auf der Gebäudefassade befand sich ein Hakenkreuz und eine Botschaft. Zudem rissen sie den Briefkasten von der Gebäudewand und öffneten mehrere Briefe. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wetzlar unter 06441/918-0 in Verbindung zu setzen.

Sabine Richter, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell