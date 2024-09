Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trunkenheitsfahrt endet in Polizeigewahrsam

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (05.09.2024), gegen 13:45 Uhr, meldeten Zeugen ein Fahrzeug mit laufendem Motor und einer augenscheinlich schlafenden Person auf dem Fahrersitz am Fahrbahnrand der L523, auf Höhe der Methanolstraße. Bei Eintreffen der Polizeikräfte hatten die Zeugen den Fahrzeugschlüssel aus dem Zündschloss gezogen, worauf der Fahrer, ein 37-Jähriger, aufwachte und aggressiv reagierte. Auch gegenüber den Polizeikräften verhielt sich der augenscheinlich alkoholisierte Mann verbal aggressiv. Kurz darauf meldete sich ein weiterer Zeuge vor Ort und gab an, dass ihn der 37-Jährige zuvor auf der L523 geschnitten und so zu einer Vollbremsung gezwungen habe. Der 37-Jährige wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Da er sich auch hier weiterhin aggressiv zeigte, wurde er im Anschluss in Gewahrsam genommen.

