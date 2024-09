POL-PPRP: (Hagenbach) - Geldautomatensprengung

Ludwigshafen (ots) - Seit Donnerstag, 05.09.2024, wird eine in Ludwigshafen wohnende 12-Jährige vermisst. Sie verließ am Donnerstag gegen 12:30 Uhr die Kooperative Realschule plus in der Adolf-Diesterweg-Straße 65 in 67071 Ludwigshafen am Rhein. Dort wurde die Vermisste zuletzt gesehen. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte die Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Aufgrund der polizeilichen ...

