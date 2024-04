Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Er war zur Fahndung in Frankreich ausgeschrieben - mutmaßlicher Ladendieb gefasst

Duisburg (ots)

Der Ladendetektiv eines Drogeriemarktes an der Wanheimer Straße hat am Donnerstagmittag (18. April, gegen 14 Uhr) zwei mutmaßliche Diebe auf frischer Tat ertappt. Der 38-Jährige beobachtete, wie das Duo diverse Kosmetikartikel einsteckte und das Geschäft verließ, ohne die Ware bezahlt zu haben. Als der Detektiv den 35 Jahre alten Mann ansprach, wurde er mit einer Bierflasche bedroht; blieb jedoch unverletzt. Er alarmierte die Polizei und übergab das Duo an die Einsatzkräfte.

Nach erfolgter Recherche in den polizeilichen Informationssystemen fanden die Beamten heraus, dass der 35-Jährige in Frankreich zur Fahndung ausgeschrieben ist. Es erhärtete sich außerdem der Verdacht, dass er sich illegal in Deutschland aufhält. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wird er am heutigen Freitag (19. April) einem Haftrichter vorgeführt. Auch seine Komplizin muss sich jetzt mit einem Strafverfahren auseinandersetzen.

