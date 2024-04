Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Riegel vor! Polizei gibt Tipps zum Einbruchschutz für Geschäftsinhaber

Duisburg (ots)

Die Kriminalstatistik zeigt: die Zahl der Geschäftseinbrüche im Stadtgebiet ist im Jahr 2023 gestiegen. Insgesamt sind Polizisten 276 Mal wegen eines solchen Deliktes alarmiert worden - 125 Mal mehr als im Vorjahr.

Umso wichtiger ist die fortlaufende Präventionsarbeit - um Einbrechern einen Riegel vorzuschieben: Experten der Kriminalprävention geben Geschäftsinhabern am Freitag (19. April) von 12 bis 15 Uhr am Eingang des City Palais an der Königstraße hilfreiche Tipps zum Thema Sicherung von Fenstern, Türen und Alarmanlagen. Außerdem erklären sie die Maschen der Gauner und geben praktische Einblicke. Die Erfahrung der Polizei zeigt: Je länger ein Einbrecher braucht, um ein Schloss zu knacken, desto eher gibt er auf und es bleibt bei einem Einbruchsversuch. Interessierte Geschäftsinhaber sind herzlich eingeladen vorbeizukommen, um sich gratis beraten zu lassen!

Wertvolle Tipps zum Thema Einbruchschutz gibt es außerdem hier: https://duisburg.polizei.nrw/artikel/riegel-vor-tipps-der-polizei-zum-einbruchschutz

