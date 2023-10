POL-MFR: (1259) 29-jähriger Mann aus Aurach vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Fürth (ots) - Am Montagabend (30.10.2023) fanden Einsatzkräfte der Polizei zwei tote Personen in einer Wohnung in der Fürther Südstadt auf. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass ein 83-jähriger Mann seine Ehefrau erschoss und sich im Anschluss selbst das Leben nahm. Gegen 18:30 Uhr teilten Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Flößaustraße der Einsatzzentrale des Polizeipräsidium ...

