POL-MFR: (1258) Zwei Personen nach Schüssen in Wohnung aufgefunden

Stein (ots) - In der Nacht von Sonntag (29.10.2023) auf Montag (30.10.2023) brachen zwei Männer in einen Getränkemarkt in Oberasbach (Lkrs. Fürth) ein. Beamte der Polizeiinspektion Stein nahmen beide Tatverdächtige unmittelbar nach der Tat fest. Gegen 02:00 Uhr wurde der Einsatzzentrale ein Einbruchsalarm bei einem Getränkemarkt in der Albrecht-Dürer-Straße ...

