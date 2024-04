Polizei Duisburg

POL-DU: Hamminkeln-Mehrhoog: Brand in kommunaler Unterbringungseinrichtung - Staatsschutz ermittelt

Duisburg/Hamminkeln (ots)

Feuerwehr und Polizei sind am Mittwochnachmittag (17. April, gegen 16:40 Uhr) zu einem Brand in einer kommunalen Unterbringungseinrichtung an der Handwerkerstraße in Hamminkeln-Mehrhoog ausgerückt. Bewohner bemerkten die Rauchentwicklung unter einer Blechfassade im Erdgeschoss. Als Einsatzkräfte der Feuerwehr das Fassadenblech entfernten, entdeckten sie mehrere Brandstellen, u. a. ein angebranntes Stromkabel. Sie löschten den Schwelbrand und räumten das Gebäude für die Dauer des Einsatzes vorsorglich; verletzt wurde niemand.

Der Staatsschutz der Polizei Duisburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg wird ein Brandsachverständiger hinzugezogen. Die Ermittler suchen Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 0203 2800 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell