Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Zeugen nach Raub in Soest gesucht

Soest (ots)

Am vergangenen Freitag wurde die Polizei um 20:15 Uhr auf der Waldstraße auf einen Rettungswagen aufmerksam, in dem ein schwerverletzter Mann behandelt wurde. Gegenüber den Einsatzkräften gab der 62-jährige Mann aus Polen an, dass er soeben von 4 oder 5 männlichen Personen angegriffen worden sei. Er sei dort in ein Gebüsch gezogen worden und mit Schlägen und Tritten traktiert worden. Dabei sei ihm ein Handy I-Phone abgenommen worden. Der verletze Mann konnte lediglich einen Täter beschreiben. Dieser soll etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und circa 20 Jahre alt sein. Der Mann habe blonde Haare. Der Geschädigte wurde schwerverletzt einem Soester Krankenhaus zugeführt.

Hinweise nimmt die Polizei Soest unter der Rufnummer 02922-9100 entgegen. (R.S)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell