Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - PKW-Fahrerin kommt von der Fahrbahn ab und verletzt sich leicht

Welver (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam am vergangenen Freitag eine 84-jährige Frau aus Welver nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Gegen 15:44 Uhr befuhr die Frau mit ihrem Skoda die Lippestraße in südliche Richtung. Wenige Meter vor der Brauckstraße verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Durch den Zusammenstoß entstand am Fahrzeug Totalschaden. Die leichtverletzte Frau wurde zu einem nahegelegenen Krankenhaus verbracht. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 6000. (R.S)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell