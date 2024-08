Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz im Soester Stadtgebiet

Soest (ots)

Am gestrigen Donnerstag haben Polizeibeamte der Polizeiwache Soest einen Schwerpunkteinsatz in der Soester Innenstadt durchgeführt.

Ziel ist wie immer die nachhaltige Senkung der Straßenkriminalität durch konsequente Strafverfolgung sowie die Stärkung des subjektiven Sicherungsgefühls bei den Bürgerinnen und Bürgern in Soest.

Im Ergebnis wurden durch die Beamten 16 Personenkontrollen durchgeführt. Es wurden zwei Strafanzeigen (Diebstahl, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz) gefertigt und zwei Platzverweise erteilt. Zudem wurden fünf Verwarngelder erhoben.

Weiterhin konnten die Beamten im Rahmen eines Einsatzes (Betäubungsmitteldelikt/Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige) am Soester Bahnhof die vorläufige Festnahme eines Tatverdächtigen vermelden. Gegen den Tatverdächtigen wurde nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft ein Vollstreckungshaftbefehl erlassen. Auf die Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige steht eine Mindesthaftstrafe von einem Jahr.

Der Bereich der Soester Innenstadt war zum Einsatzzeitpunkt aufgrund der guten Witterungsverhältnisse bis zum Nachmittag verhältnismäßig stark frequentiert. Hier konnten die Beamten durch ihre Streifentätigkeit sowie durch mehrere Bürgergespräche eine intensive Präsenz gewährleisten.

Außerdem fokussierten die Polizisten ihre Streifentätigkeit auf den Bereich des Bahnhofsvorplatzes, der Fußgängerzone sowie auf mehrere Parkanlagen im innerstädtischen Bereich.

Die Polizeiwache in Soest wird auch zukünftig in unregelmäßigen Abständen solche oder ähnliche Kontrollen durchführen um den Druck auf diejenigen die sich nicht an Recht und Gesetz halten, weiterhin hochzuhalten.

