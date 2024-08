POL-SO: Verkehrsunfallflucht

Kreispolizeibehörde Soest

Lippstadt-Bad Waldliesborn (ots)

Am gestrigen Donnerstag, in der Zeit von 9:45 Uhr bis 12:45 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht. Die 52-jährige Lippstädterin bemerkte den Schaden erst nach dem Einkauf in einem Supermarkt in der Quellenstraße. Zuvor parkte sie den grauen Fiat Marea an einer Reha-Klinik in der Eichenstraße, anschließend fuhr sie zum Arzt im Herrmann-Löns-Weg. An einem dieser Parkplätze muss sich der Unfall ereignet haben, der verursachende PKW-Fahrer verließ die Unfallstelle ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02921 91000 zu melden.

