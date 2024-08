Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Feuerwehr bringt Feldbrand schnell unter Kontrolle

Bild-Infos

Download

Werl-Sönnern (ots)

Am gestrigen Donnerstag, gegen 14:46 Uhr, geriet ein Stoppelfeld zwischen Werl-Sönnern und Hamm-Wambeln an der Sönnerstraße in Brand. Einer der Strohbahnen brannte mit einer Länge von 30 Metern ab - der Löschzug Sönnern brachte den Brand schnell und sicher unter Kontrolle. Die Kripo ermittelt nun nach der Ursache des Brandes.

Zeugen, die Hinweise zur Brandursache geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02922 91000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell