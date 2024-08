Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Jugendliche fordern Verfolgungsjagd

Bad Sassendorf (ots)

Am gestrigen Mittwoch, gegen 14:40 Uhr, kam es zu einer Verfolgungsjagd in der Bahnhofstraße. Die Streife wurde auf einen Kleinkraftrad mit zwei Personen aufmerksam, dessen Fahrzeugführer seinen Helm nicht verschlossenen hatte. Die Polizei fordert den Fahrer zum Halten auf; um der Kontrolle zu entgehen, trat der 17-jährige Iraker aus Bad Sassendorf mit seinem 15-jährigen Bruder die Flucht an. Sie flüchteten in den Kirchweg in Richtung Kirche, um die Polizei abzuhängen, denn die Straße mündet in den Weg Kirchplatz, der mit zwei Pollern vom Kirchweg getrennt ist. Fußläufig konnten die Polizisten die beiden Flüchtigen in der Kaiserstraße stellen. Keiner der beiden Beschuldigten verfügte über eine gültige Fahrerlaubnis. Das Kleinkraftrad hatte keinen gültigen Versicherungsschutz. Das angebrachte Versicherungskennzeichen wurde entwendet - die Polizei hat die Ermittlungen diesbezüglich aufgenommen. Die beiden Minderjährigen wurden der Mutter übergeben.

