Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Mainz-Bretzenheim (ots)

Am Sonntagabend, gegen 20:05 Uhr, kam es in der Albert-Stohr-Straße in Mainz-Bretzenheim zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der sich der Unfallverursacher unerlaubt entfernte.

Ein schwarzer SUV war auf der Albert-Stohr-Straße in Richtung Hans-Böckler-Straße unterwegs, als er beim Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten Audi beschädigte und anschließend davonfuhr. Nach Angaben eines Zeugen entfernte sich der schwarze Volvo XC60 mit hoher Geschwindigkeit von der Unfallörtlichkeit. Der Unfall konnte durch unabhängige Zeugen beobachtet und das Auto samt Insassen fotografiert werden.

Im Rahmen von Ermittlungen führten Hinweise zum Standort des unfallverursachenden Fahrzeuges. Die Polizei konnte in der Karl-Zörgiebel-Straße einen abgestellten Volvo XC60 feststellen, der als Unfallfahrzeug in Betracht kommt.

Die Auswertung von Zeugenhinweisen ergaben, dass es sich bei den Fahrzeuginsassen des Volvos um Jugendliche bzw. Heranwachsende gehandelt haben könnte. Die Ermittlungen hinsichtlich des verantwortlichen Fahrers dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu der Unfallflucht oder der Personenbeschreibung des Fahrers geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell