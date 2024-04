Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Auseinandersetzung auf Party löste Polizeieinsatz aus

Mainz - Oberstadt (ots)

Am Sonntagabend, gegen 19:57 Uhr, kam es im Rahmen einer Party in der Berliner Straße in Mainz zu Streitigkeiten und anschließenden Körperverletzungsdelikten, weshalb mehrere Polizeistreifen im Einsatz waren. Bei der Mainzer Polizei ging die Meldung über eine Auseinandersetzung mit ca. 20 Personen ein. Dies konnte bei Eintreffen der Einsatzkräfte nicht bestätigt werden. Es stellte sich heraus, dass es zu einer Schubserei zwischen Partygästen gekommen sei, die sich draußen vor dem Wohnhaus aufgehalten haben. Die Streitigkeiten endeten in einer Körperverletzung, bei der mindestens zwei Personen verletzt wurden. Die Ermittlungen hinsichtlich des Ablaufes und der Streitgründe dauern noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell