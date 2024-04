Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Altstadt, Falschparken mit Folgen

Mainz-Altstadt (ots)

Weil ein 5er BMW am Samstagnachmittag unberechtigter Weise auf einem Behindertenparkplatz abgestellt war, kontrollierten zwei Einsatzkräfte des Verkehrsüberwachungsamtes der Stadt Mainz das Fahrzeug und überprüften das Kennzeichen. Noch während der Kontrolle kehrte der Fahrer des BMW, ein 49-jähriger Mainzer, zu seinem Auto zurück. Der Aufforderung sich auszuweisen kam der Mann nicht nach, setzte sich in sein Fahrzeug und wollte den Parkplatz verlassen, ohne seine Personalien anzugeben. Der 49-Jährige fuhr anschließend aus der Parklücke, obwohl der Mitarbeiter des Verkehrsüberwachungsamtes offensichtlich hinter diesem stand. Dieser musste durch einen Sprung zur Seite dem BMW ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Auch den Vorwärtsgang legte der Fahrer des BMW ein und setzte seine Fahrt fort, obwohl auch hier ein Mitarbeiter des Verkehrsüberwachungsamtes vor dem Auto stand. Dieser musste sich aufgrund des Fahrmanövers auf der Motorhaube abstützen und ausweichen, um Schlimmeres zu verhindern. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen durch die Mainzer Polizei, auch an der Halteranschrift des BMW, konnte der nunmehr beschuldigte Fahrer zunächst nicht angetroffen werden. Er meldete sich im Nachgang auf der Mainzer Altstadtwache, da er "wohl blöd geparkt" hätte. Gegen den 49-Jährigen wird nun ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

