Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Mombach Mehrere Scheibenwischer abgerissen

Mainz - Mombach (ots)

Am Freitagabend meldete sich ein Anwohner der Hauptstraße, um über eine mutwillige Beschädigung an seinem Auto zu berichten. Vor Ort stellten Einsatzkräfte fest, dass an vier weiteren PKWs die Heckscheibenwischer abgerissen worden waren. Die Fahrzeuge waren alle an der Hauptstraße geparkt. Als Tatzeitraum kommen die Abend- und Nachtstunden vom 24.04. - 26.04.2024 in Betracht. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell