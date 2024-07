POL-SO: Diebe brechen Materialkiste auf Baustelle auf

Wickede (ots) - Am vergangenen Wochenende, in der Zeit von Freitag 15 Uhr bis Montag 9 Uhr, brachen bislang Unbekannte in eine Grundschule in der Friedhofstraße ein. Die Einbrecher schlugen ein Kellerfenster ein und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Die unbekannten Täter durchsuchten diverse Räume und entwendeten mindestens einen Laptop. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, werden gebeten sich bei ...

