Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unter Drogeneinfluss Unfall gebaut - Fahrer leicht verletzt

Kaiserslautern (ots)

Ein Unfall in der Königstraße sorgte am Sonntagvormittag für Aufsehen. Ein 24-Jähriger aus dem Landkreis war mit seinem Pkw in Richtung Brandenburger Straße unterwegs. In Höhe einer Tankstelle verlor der Mann die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überfuhr er mehrere Betonpfeiler und kollidierte letztendlich mit einem Baum. Durch den Zusammenstoß mit dem Gehölz kippte das Auto aufs Dach und schlitterte weiter über die zweispurige Fahrbahn, bis es an einer Laterne zum Stehen kam. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Ein Abschleppwagen kümmerte sich um die Bergung des Pkw. Der Fahrer hatte Glück im Unglück und wurde nur leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte den 24-Jährigen in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme gab der Mann an, am Vortag einen Joint geraucht zu haben. Aus diesem Grund wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen, um Aufschluss über den genauen Drogenkonsum des jungen Mannes zu erhalten. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell