POL-SO: Mit knapp 3 Promille die Tochter mit dem PKW abholen wollen

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Donnerstag, gegen 13:50 Uhr, konnte die Polizei eine betrunkene 36-jährige Erwitterin im Industriegebiet Wasserturm aus dem Verkehr ziehen. Sie war mit dem Auto auf dem Weg, ihre 5-jährige Tochter abzuholen. Dabei ertappte die Polizei die stark alkoholisierte Mutter am Steuer - sage und schreibe 2,96 Promille erfasste der freiwillige Atemalkoholtest. Nun musste zum einen die Tochter aus dem Kindergarten abgeholt werden, und zum anderem die betrunkene Mutter von der Wache in Lippstadt. Auf der Wache wurde der 36-Jährigen eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Die Polizei wurde auf die 36-jährige Ford-Fahrerin an der Ampel Bökenförder Straße / Hansastraße aufmerksam. Die Erwitterin beabsichtigte links in die Hansastraße abzubiegen, nahm scheinbar sehr spät das grüne Licht der Ampelanlage wahr und fuhr dann bei orangefarbener Ampel rechts ab. Auch die Anhalteaufforderung "Stopp Polizei" nahm sie nicht wahr. In der Welserstraße konnte die Polizei die 36-Jährige anhalten und kontrollieren.

