POL-SO: Plantagen-Fund

Rüthen-Altenrüthen (ots)

Am gestrigen Donnerstag, gegen 21:35 Uhr fuhren Polizeibeamte der Polizeiwache Warstein zu einem Einsatz in die Straße "Am Rundweg" in Rüthen-Altenrüthen. Dort sollen vier Personen mit einer Eisenstange einen 33-jährigen Rüthener aufgesucht haben, um Mietstreitigkeiten zu klären. Der Rüthener indes hat die Polizei gerufen, um den Sachverhalt in deren Anwesenheit zu erörtern. Vor Ort konnten alle Beteiligten Personen angetroffen werden. Bei den vier männlichen mutmaßlichen Tätern handelt es sich um einen 37-jährigen, einen 27-jährigen, einen 51-jährigen (alle aus Lippetal) und einen 30-jährigen aus Beckum.

Während des Einsatzes konnten die Beamten einen brandähnlichen Geruch feststellen, der vermutlich aus dem Keller des Hauses stammte. Dort nachgeschaut, konnten die Polizeibeamten eine Hanfplantage mit annähernd 500 Pflanzen auffinden. Der 33-jährige Rüthener, der auch gleichzeitig Vermieter des Objektes ist, gab an, von der Plantage nichts zu wissen, er würde das Objekt nur vermieten. Weitere Häuser, u.a. in Soest und in Rüthen würde er übrigens auch an die gleichen Mieter vermieten. Hierbei soll es sich um albanische Staatsangehörige handeln.

Da der Verdacht bestand, dass sich in den soeben genannten Häusern ebenfalls Plantagen befinden könnten, wurden diese ebenfalls durchsucht. In einem Haus in Soest-Epsingsen wurden bei der Durchsuchung ca. 200-300 Pflanzen gefunden. In einem weiteren Haus in der Hachtorstraße in Rüthen befanden sich ebenfalls mehrere Pflanzen. Die genaue Zahl steht derzeit noch nicht fest. Im vierten Objekt in der Milchstraße in Rüthen-Drewer konnte lediglich Betäubungsmittel (BTM)-Equipment wie z.B. Schläuche aufgefunden werden.

Die Mieter der Häuser wurden bisher nicht angetroffen.

Alle Pflanzen und das BTM-Equipment wurden sichergestellt. Die vier Beschuldigten aus dem Ursprungssachverhalt der Bedrohung wurden nach Aufnahme durch die Polizei entlassen. Sie haben vermutlich nichts mit den aufgefundenen Plantagen zu tun.

Die Ermittlungen dauern an.

