Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Motorradfahrer verletzt sich nach Zusammenstoß mit einem Radfahrer leicht

Möhnesee (ots)

Leichte Verletzungen zog sich am vergangenen Freitag ein 66-jähriger Motoradfahrer aus Duisburg zu. Um 14:50 Uhr befuhr der Kawasaki Fahrer mit 2 weiteren Motorradfreunden die Linkstraße in Fahrtrichtung Möhnesee Günne. In Höhe einer Gaststätte bog der Motorradfahrer nach rechts auf den dortigen Parkplatz ab, ohne auf einen Rennradfahrer zu achten, der den parallellaufenden Fahrradweg in gleiche Richtung befuhr. Trotz Vollbremsung des Radfahrers kam es im Einmündungsbereich zum Parkplatz zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Motorradfahrer stürzte dadurch auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Der Radfahrer blieb unverletzt. (RS)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell