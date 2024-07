POL Schwaben Nord: Dieb in Container eingesperrt

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am gestrigen Mittwoch (10.07.2024) entwickelte sich am Oberhauser Bahnhof ein verbaler Streit zu einer handfesten Auseinandersetzung. Eine 23-Jährige griff dabei Polizeibeamte an, die den Streit schlichten wollten. Gegen 20.00 Uhr stritt sich eine alkoholisierte 23-jährige Frau mit zwei weiteren Personen. Die 23-Jährige griff in der Folge eine 46-Jährige an, weshalb die Polizei ...

