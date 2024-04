Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfall mit Leichtverletzten

Herdorf (ots)

Am 10.04.2024, ca. 18:00 Uhr, missachtete ein 25jähriger PKW-Fahrer an der Kreuzung Strutweg/Wolfsweg in Herdorf die Vorfahrt einer 19jährigen PKW-Fahrerin. Die Fahrzeuge stießen zusammen, wobei die 19-Jährige leichtverletzt wurde.

