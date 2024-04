Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Kirchen (Sieg) (ots)

Am 10.04.2024 kam es gegen 16:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Siegtalstraße in Kirchen (Sieg) zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ausparken seines PKW das Fahrzeug einer 61-Jährigen. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort ohne den Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Wer kann Angaben zum beteiligten und flüchtigen Fahrzeug oder dem Unfall machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0.

