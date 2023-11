POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen sind am Dienstag, 14. November 2023, in ein Wohnhaus in Wildeshausen eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. In der Zeit von 15:00 bis 20:15 Uhr wurde eine Terrassentür des Wohnhauses im Rosenweg aufgehebelt. Im Haus durchsuchten die Einbrecher alle Räume nach Wertgegenständen und nahmen Schmuck an ...

