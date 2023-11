Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zwei Personen bei Verkehrsunfall in Sandkrug leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Zwei Personen wurden am Dienstag, 14. November 2023, gegen 13:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Sandkrug leicht verletzt.

Ein 25-jähriger Mann aus dem Ammerland befuhr mit einem BMW die Autobahn 29 in Richtung Ahlhlorn und verließ diese an der Anschlussstelle Sandkrug. Beim Einbiegen auf die Bümmersteder Straße in Richtung Oldenburg missachtete er die Vorfahrt einer 43-jährigen aus Hatten, die die Bümmersteder Straße mit einem Opel in dieselbe Richtung befuhr. Sie prallte mit dem Opel in die rechte Seite vom BMW.

Die 43-Jährige und der 22-Jährige Beifahrer im BMW erlitten leichte Verletzungen. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 11.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell