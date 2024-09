POL-PPRP: Einbruch in Werkstatt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwoch (04.09.2024), gegen 08:30 Uhr, missachtete ein 38-jähriger Autofahrer an der Kreuzung der Schulz-Riederich-Straße mit der Kurt-Schumacher-Straße die Vorfahrt eines 42-jährigen Autofahrers, wodurch es zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich kam. Der 42-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Bastian Hübner Telefon: 0621-963-1500 ...

