Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sprengung eines Geldausgabeautomaten - 1.Nachtrag

Hagenbach (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 06.09.2024, https://s.rlp.de/7u0hBdQ

Nachdem es am frühen Freitagmorgen (06.09.2024), gegen 05:15 Uhr, zu einer Explosion in einer Filiale der VR Bank in der Bahnhofstraße in Hagenbach kam, hat die Kriminalpolizei in Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen. Der Tatort wurde durch Experten des Landeskriminalamts auf Sprengstoffreste untersucht. Hiernach wurde die eingerichtete Absperrung gegen 10:00 Uhr aufgehoben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden mehrere, in der Filiale befindliche Automaten gesprengt, wobei die Täter auch Bargeld in unbekannter Höhe erbeuten konnten. An dem Gebäude entstand nach ersten Schätzungen Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Laut Zeugenaussagen flüchteten nach der Sprengung drei Tatverdächtige mit einem dunklen Auto in Richtung französischer Grenze.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell