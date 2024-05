Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kelleraufbruch in Mehrfamilienhaus

Hamm-Süden (ots)

In der Zeit vom 15. Mai, 12:00 Uhr bis 22. Mai, 18:00 Uhr, wurde in einem Mehrfamilienhaus an der Werler Straße ein Kellerraum aufgebrochen. Unbekannte verschafften sich Zugang zu dem Mehrfamilienhaus und brachen eine Kellertür auf. Der Kellerraum wurde durchsucht. Es wurde ein Akkuschrauber samt Gerätekoffer entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(rs)

