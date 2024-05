Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (07.05.2024) befuhr ein 70 Jahre alter Mann gegen 09:20 Uhr mit seinem Volkswagen die Böblinger Straße in Schönaich in Richtung Böblingen. Aus bislang ungeklärter Ursache überfuhr er eine dortige Ampelanlage, welche Rotlicht anzeigte. Er stieß mit einem 84-jährigen Fußgänger zusammen, der die Straße bei Grünlicht überquerte. Der Fußgänger wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand kein Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell