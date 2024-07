Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Prisdorf - Unbekannte verursachen erheblichen Sachschaden an diversen Fahrzeugen - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Sowohl in der Nacht auf letzte Woche Dienstag (02.07.2024) als auch in der Nacht auf den heutigen Donnerstag (11.07.2024) ist es im Gewerbegebiet Peiner Hag in Prisdorf zu diversen Sachbeschädigungen an abgestellten Pkw gekommen. Der summierte Sachschaden könnte sich nach vorläufigen Schätzungen mittlerweile auf bis zu 200.000 Euro belaufen.

Die betroffenen Fahrzeuge parkten auf einem großflächigen, freizugänglichen Parkplatz einer Karrosseriewerkstatt. Ein Mitarbeiter stellte jeweils am Morgen nach der jeweiligen Tatnacht diverse Beschädigungen durch Kratzer im Lack fest.

Am Dienstagmorgen betraf es insgesamt 14 Pkw, am Donnerstagmorgen waren es sogar 18 Fahrzeuge. In beiden Fällen zerkratzte eine unbekannte Täterschaft mit einem spitzen Gegenstand Seitenteile, Motorhauben und sogar Fahrzeugdächer. Auch Außenspiegel wurden zerstört. Von den Taten waren verschiedenste Fabrikate wie z. B. VW, Mercedes, Audi, Skoda und weitere Hersteller betroffen.

Die Hintergründe zu den Taten sind nicht bekannt und zudem gibt es bisher auch keine Täterhinweise.

Es wurden diverse Strafverfahren wegen Sachbeschädigungen eingeleitet, die von der Polizei in Kummerfeld bearbeitet werden.

Zur Aufklärung der Taten wird um Zeugenhinweise gebetet, die von der Polizei unter der Rufnummer 04101-71043 entgegengenommen werden.

