Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Unbekannte entwenden Wohnmobil von Werkstatthof - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Bereits in der Nacht auf Montag (08.07.2024) ist es auf einem Werkstattgelände in der Haderslebener Straße direkt an der Anschlussstelle Pinneberg-Nord zu einer Komplettentwendung eines Wohnmobils gekommen. Der Diebstahl ist erst gestern Nachmittag polizeilich bekannt geworden.

Nach Angaben Werkstattinhabers verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft vermutlich zwischen 00:00 Uhr bis 00:45 Uhr auf bisher nicht bekannte Weise Zugriff auf ein abgestelltes Fiat Wohnmobil und entwendete dieses.

Am Kastenwagen des Baujahres 2020 mit PI-Kennzeichen war ein Fahrradträger montiert und es befand sich auf der Beifahrerseite ein Aufkleber der Marke Harley-Davidson. Der Gebrauchtwert wird vorläufig auf ungefähr 50.000 Euro geschätzt.

Im gleichen Zeitraum wurde ein weiteres Fiat Wohnmobil auf dem Werkstattgelände angegangen. In diesem Fall brachen die Unbekannten jedoch ihr Vorhaben ab und das Fahrzeug verblieb vor Ort.

Der vermutliche Tatzeitraum ergibt sich aus den Angaben des Anzeigenden sowie nach einer Sichtung der Überwachungskameras. Die Auswertungen der Aufzeichnungen stehen noch aus.

Die Kriminalpolizei Pinneberg -dortiges Sachgebiet 5 für komplexe Ermittlungen- führt die Ermittlungen und bittet zur Aufklärung der Taten um Zeugenhinweise. Wer hat in der Nacht von Sonntag auf Montag verdächtige Personen in Tatortnähe gesehen oder kann Angaben zum Verbleib des Wohnmobils machen? Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 04101-202-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell