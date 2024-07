Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Prisdorf - Vollendeter Betrug mittels der Betrugsmasche 'Falsche Polizeibeamte' - Polizei sucht Zeugen und gibt erneut Präventionshinweise

Bad Segeberg (ots)

Am 05.07.2024 (Freitag) ist es zwischen 10.00 Uhr und ca. 13.45 Uhr zu einem vollendeten Betrug in der Straße Hauen gekommen. Der oder die Täter erlangten hierbei Bargeld und Schmuck, dessen Wert noch nicht genau bekannt ist, jedoch im niedrigen vierstelligen Bereich liegen dürfte.

Gegen 10,00 Uhr erhielt eine 79-jährige Prisdorferin einen Anruf von einer angeblichen Polizeibeamtin. Der Rentnerin wurde mitgeteilt, dass in der Nachbarschaft eine Einbrecherbande festgenommen wurde. Weitere Täter seien flüchtig. Bei den Festgenommenen sei eine Namensliste mit potentiellen weiteren Opfern gefunden worden. Die Rentnerin soll auf dieser Liste stehen. Auch wurde angeblich bekannt, dass die Täter Wertgegenstände von außerhalb des Hauses orten können. Aus diesem Grund sollte die Frau Wertgegenstände in Alufolie verpacken und in einen Kochtopf legen. Dann sollte sie den Topf vor die Haustür stellen, damit Polizeibeamte ihn dann in Sicherheit bringen. Vermutlich gegen 11.00 Uhr wurde der gefüllte silberne Topf dann vor der Haustür abgestellt. Vermutlich gegen 11.30 Uhr oder später war der Topf dann weg. Um 12.30 Uhr erhielt die Rentnerin dann einen erneuten Anruf. Weitere Tatverdächtige wurden angeblich gefasst. Die Wertgegenstände könnten somit ungefähr eine Stunde später wieder zurückgegeben werden. Danach hörte die Frau nichts mehr von den angeblichen Polizeibeamten. Später rief sie dann schließlich bei der Polizei an und erstattete Anzeige.

Die Ermittlungen zu diesem Fall werden bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04101-202-0 entgegen.

Tipps für Ihre Sicherheit:

- Weder Polizeibeamte, noch Staatsanwälte oder Richter verlangen die Übergabe von Bargeld von Ihnen. - Wenn die Nummer 110 oder Vorwahl-110 bei Ihnen im Telefondisplay auftaucht, legen Sie bitte sofort auf und wählen Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle. - Lassen Sie sich in Telefonaten nicht unter Druck setzen. Legen Sie lieber mal auf und sprechen Sie mit Bekannten oder Verwandten über das Telefonat. - Übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen

Wertvolle Sicherheitstipps für Senioren sind dem Bereich der Prävention der Homepage der Landespolizei Schleswig-Holstein unter

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Praevention/Senioren/_artikel/sicherheitstipps_artikel.html

sowie der Internetpräsenz der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes unter

https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/

unmittelbar zu entnehmen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell