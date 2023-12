Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Erkrath/Haan - 2312058

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Erkrath ---

Am Montag, 11. Dezember 2023, kam es in der Zeit zwischen 7:50 Uhr und 15 Uhr in einem Wohngebiet an der Neuhausstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 39-jährige Erkratherin parkte ihren Wagen (schwarzer VW Multivan) am Morgen auf einem Parkplatz auf Höhe der Hausnummer 2. Als sie gegen 15 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie einen Lackabrieb an ihrem Radkasten vorne rechts fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Haan ---

Am Sonntagabend (10. Dezember 2023) kam es gegen 20:05 Uhr in Haan auf der Flurstraße in Höhe der Hausnummer 114 zu einer Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden. Zur Unfallzeit befuhr ein 38-jähriger Haaner mit seinem Mountainbike den Gehweg der Flurstraße in Richtung Autobahn 46 als plötzlich ein unbekanntes, dunkles Fahrzeug aus der Grundstückseinfahrt hinausfuhr und den Radfahrer am Hinterrad touchierte. Durch die Wucht des Zusammenstoßes stürzte er samt Fahrrad auf seine rechte Seite und wurde dadurch leicht verletzt. Das Hinterrad des Mountainbikes wurde durch den Zusammenstoß verbogen.

Unmittelbar nach dem Zusammenstoß verließ der unbekannte Autofahrer die Unfallörtlichkeit in Richtung A46, ohne sich um Erste-Hilfe-Maßnahmen oder eine Schadensregulierung zu kümmern.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug, wenn möglich, unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell