Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Verkehrsunfälle mit mehreren Beteiligten

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Bundesstraße 3, Freitag, 06.09.2024, 12:00 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Ilt) - Verkehrsunfall auf der B3 mit mehreren Beteiligten

Am Freitagmittag ist es auf der B3 zwischen Sudheim und Nörten-Hardenberg zu zwei Verkehrsunfällen gekommen. Zur o.g. Zeit befuhr ein 31-jähriger Thüringer mit seinem Trecker die B3 in Richtung Nörten, als er links in einen Feldweg einbiegen möchte. Hierbei verlangsamte der Fahrzeugführer seinen Trecker und setzte den Blinker. Der 74-jährige nachfolgende Fahrzeugführer aus Ilsede übersah dies und setzte mit seinem VW Golf zum Überholen an. Ein Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge konnte nur durch ein Ausweichmanöver des Golffahrers verhindert werden. Hierbei stößt er allerdings mit einem Geländer zusammen, welches die Zufahrt über einen Bachlauf absichert, und beschädigte dieses.

Zum Zeitpunkt des Unfalls befuhr wiederum ein 26-Jähriger aus Kassel die B3 aus Richtung Nörten-Hardenberg kommend, als er auf das Unfallgeschehen zukam. Er hielt mit seinem Renault Zoe an, um seine Hilfe anzubieten. Der stehende Renault wurde durch den nachfolgenden 67 -jährigen Mercedes-Fahrer zu spät bemerkt, weshalb er versuchte diesem auszuweichen. Hierbei stieß er sowohl mit dem Renault als auch einem entgegenkommenden Seat Ibiza zusammen. Der 65-jährige Seat-Fahrer sowie der Renault-Fahrer wurden hierbei leicht verletzt. Drei der Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Die Schadenshöhe beträgt schätzungsweise 14.000 EUR.

Während der Unfallaufnahme kam zu leichten Beeinträchtigungen des fließenden Verkehrs. Die B3 wurde zeitweise gesperrt und der Verkehr abgeleitet.

