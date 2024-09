Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Uslar, (go), OT Schoningen, Landstraße, Donnerstag, dem 05.09.2024, 13:40 Uhr. Ein 35- jähriger PKW Fahrer aus Nörten-Hardenberg und eine 19- jährige PKW Fahrerin aus einem Uslarer Ortsteil befuhren die L 554 in Schoningen in Richtung Verliehausen. Als die 19- jährige verkehrsbedingt halten musste, übersah dies der 35- jährige und fuhr ihr auf. Beide Beteiligten verletzten sich dabei leicht und wurden mittels RTW in naheliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Unfallfahrzeuge wurden anschließend abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell