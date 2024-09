Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Erneute Sachbeschädigung an einem Holzzaun

Northeim (ots)

Northeim, Schubertstraße, Donnerstag, 05.09.2024, 20.15 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Zwei Personen festgestellt.

Am Donnerstag gegen 20.15 Uhr wurde der Polizei Northeim eine Sachbeschädigung in der Northeimer Schubertstraße gemeldet.

Ein Ehepaar saß mit der Familie zu der Zeit in ihrem Garten und konnte ein lautes Knacken vernehmen. Als sie dann eilig zum Holzzaun in Richtung Einbecker Straße gingen, stellten sie zwei junge Männer fest. Die beiden gaben an, dass das Knacken durch einen anderen Mann zustande kam, weil dieser einen Ast zerbrochen hätte. Anschließend entfernten sich die beiden, konnten aber aufgrund einer Beschreibung von einer Streife der Polizei Northeim festgestellt und befragt werden.

Bei den beiden Männern handelte es sich um einen 18-jährigen Einbecker und einen 19-jährigen Northeimer, die bei der Befragung das oben genannte angaben. Nach der Kontrolle wurde der Zaun begutachtet und Schäden an zwei Zaunpfosten festgestellt. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Gegen die beiden Personen wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Ob es einen Tatzusammenhang mit der Sachbeschädigung in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gibt, kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht gesagt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell