Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Attendorn (ots)

Am Dienstagnachmittag (14.05.2024) kam es um 16:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 7 zwischen Dünschede und Heggen. Als der 22-jährige Fahrer eines Kleintransporters seine Geschwindigkeit verkehrsbedingt reduzieren musste, prallte ein 36-Jähriger mit seinem Motorrad auf dessen Fahrzeugheck. Der Motorradfahrer kam zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An Kleintransporter und Motorrad entstand ein Gesamtschaden im oberen dreistelligen Eurobereich. Während der Unfallaufnahme ergaben sich schließlich Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung des Motorradfahrers. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der aufnehmenden Polizeibeamten. Daher folgte im weiteren Verlauf auch eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus. Der Führerschein des 36-Jährigen konnte nicht sichergestellt werden - dieser befand sich nämlich seit einer Trunkenheitsfahrt im Dezember 2023 nicht mehr in seinem Besitz. Nach ersten Erkenntnissen war an dem Motorrad zudem ein falsches Kennzeichen angebracht. Für die enorme Liste an Gesetzesverstößen wird sich der Motorradfahrer daher verantworten müssen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell